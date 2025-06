Grigliate all' aria aperta e solidarietà | a Concordia arriva Non è il Pork Factor 2025

Preparatevi a vivere un’esperienza unica: “Non è il Pork Factor 2025” a Concordia, dove il profumo di grigliate all’aria aperta si dedica non solo al piacere del palato, ma anche a una causa di cuore. Un evento che unisce sapori autentici e solidarietà, dimostrando come passione e amicizia possano trasformarsi in aiuto concreto per la comunità. Un’occasione da non perdere per gustare, condividere e fare del bene insieme.

È ormai tutto pronto per il “Non è il Pork Factor 2025”, evento culinario che unisce il piacere della tradizione di gustose grigliate all’aria aperta con la solidarietà grazie all’associazione organizzatrice dell'evento “I fiol d’la schifosa”. Passione e amicizia si trasformano in aiuto concreto. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Grigliate all'aria aperta e solidarietà: a Concordia arriva “Non è il Pork Factor 2025”

