Greta Thunberg cori e bandiere al suo arrivo all’aeroporto di Stoccolma dopo l’espulsione da Israele

Greta Thunberg torna a casa tra cori e bandiere, accolta con entusiasmo all’aeroporto di Stoccolma dopo l’esperienza inaspettata in Israele. L’attivista, espulsa durante la sua missione umanitaria verso Gaza, non si ferma: con voce forte e decisa, denuncia le violazioni del diritto internazionale e i crimini di guerra. La sua determinazione infiamma il dibattito globale, ricordandoci che la lotta per i diritti umani non conosce confini.

L'attivista Greta Thunberg è tornata a casa in Svezia dopo essere stata espulsa da Israele, faceva parte dell'equipaggio della nave di Freedom Flotilla diretta a Gaza per consegnare aiuti umanitari. La giovane attivista ha criticando duramente Israele per le sue " violazioni del diritto internazionale e crimini di guerra"

