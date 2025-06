Greta il cinismo santificato dai media globali

Il ministero degli Esteri israeliano ha postato una foto in cui si vede lei seduta a bordo di un aereo che stava per riportarla in Svezia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Greta, il cinismo "santificato" dai media globali

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Greta, il cinismo santificato dai media globali.

Greta, il cinismo "santificato" dai media globali - Il ministero degli Esteri israeliano ha postato una foto in cui si vede lei seduta a bordo di un aereo che stava per riportarla in Svezia Greta Thunberg: caso perfetto di idiozia conformista che si ...

Clima: Greta, attenta al successo. Non farti inquinare dal cinismo dei vecchi - Ascoltatela bene, abbandonate il cinismo e datele il vostro aiuto, non c’è più tempo per voltarsi dall’altra parte, trovereste altri angoli della ...