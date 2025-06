Green Steel Game | un’avventura divertente per sensibilizzare bambini e ragazzi sui temi del riciclo

Preparati a vivere un’avventura unica con Green Steel Game, il gioco educativo che trasforma il riciclo in divertimento per bambini e ragazzi. Dopo il grande successo delle edizioni passate, torna con una veste ancora più coinvolgente, promuovendo valori di sostenibilità e consapevolezza ambientale. Un’occasione imperdibile per imparare giocando e contribuire a un futuro più verde, perché ogni azione conta e il cambiamento parte da oggi.

Dopo il successo delle edizioni estive del 2022, 2023 e 2024, torna con una veste ancora più coinvolgente il Green Steel Game, l'iniziativa educativa e gratuita promossa da Ricrea, il consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi in acciaio, in collaborazione con Eduiren e patrocinata Anci.

"Gioca, impara, vinci": il Green Steel Game anima l’estate di Grest, Oratori, Centri Estivi e Associazioni della provincia di Salerno - L’estate si anima con “Gioca Impara Vinci”, il Green Steel Game, un’esperienza coinvolgente e educativa dedicata ai giovani dei centri estivi e delle associazioni della provincia di Salerno.

