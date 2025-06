Grazie al c… Imbarazzo a Reazione a Catena polemica del pubblico su Pino Insegno

Durante la puntata di Reazione a Catena del 10 giugno su Rai1, Pino Insegno è stato protagonista di un episodio che ha scatenato un acceso dibattito. Un momento di imbarazzo in studio, nato da uno scherzo degli autori, ha diviso il pubblico tra chi lo ha trovato divertente e chi invece ha percepito una certa insensibilità. Vediamo cosa è successo e come si è evoluta questa polemica.

Durante la puntata di Reazione a catena andata in onda il 10 giugno su Rai1, si è verificato un momento che ha generato una certa dose di imbarazzo in studio. Il conduttore Pino Insegno, nel corso di una delle fasi del gioco, si è prestato a uno scherzo architettato dagli autori che, almeno nelle intenzioni, doveva risultare spiritoso. Il segmento in questione riguardava il gioco delle parole nascoste, in cui i concorrenti devono indovinare un termine partendo solo dalle sue prime lettere. In questo caso, la parola da scoprire cominciava con la sillaba “Ca.”, dettaglio che ha dato il via a un gioco di ambiguità che non ha convinto il pubblico a casa. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it