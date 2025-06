Graz strage a scuola come in America | perché succede anche da noi

Le tragedie come le stragi a scuola, tristemente simili a quelle americane, stanno scuotendo anche l’Italia. Secondo lo psicologo Matteo Lancini, il motivo risiede nella mancanza di un supporto adeguato per esprimere e dare senso alle emozioni dei giovani. Quando queste rimangono represse, si trasformano in violenza e disperazione, trovando sfogo proprio tra i banchi di scuola. Ma cosa possiamo fare per cambiare rotta?

?? “Davanti all’impossibilità di intravedere un futuro, le emozioni – se non vengono messe in parola, se non trovano spazio di simbolizzazione, di linguaggio, di condivisione – diventano vuoto identitario, violenza, disperazione che si esprime nella scuola, ovvero nello scenario dove un ragazzo mette in scena tutto sé stesso”. È quanto afferma lo psicologo e psicoterapeuta Matteo Lancini – autore, tra gli altri, di Chiamami adulto (Raffaello Cortina Editore) – commentando la strage alla scuola Borg di Graz in Austria. Posto che ci sono ancora molte cose da capire, sulla strage. Dietro a un gesto simile c’è la volontà di essere visti? “La volontà di rimanere perennemente nella mente di chi esiste”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Graz, strage a scuola come in America: perché succede anche da noi

“Faccio una strage”, mamma prende a pugni preside a scuola “per una nota sul registro elettronico”. Valditara: “Arresto immediato per i violenti, basta tolleranza” - Ancora una volta, la violenza irrompe nelle scuole italiane. Un genitore ha aggredito il preside di un istituto comprensivo di Genova, colpendolo con pugni per un’appunto sul registro elettronico.

Dieci persone morte, tra cui nove studenti. Una trentina tra ragazzi e insegnanti feriti, alcuni in gravi condizioni. È il primo bilancio della strage di questa mattina nella scuola Borg di Graz, in Stiria, seconda città dell'Austria. Le vittime tra gli studenti dell'istituto, s Partecipa alla discussione

"Ex alunno bullizzato" fa strage in una scuola di Graz Strage in una scuola superiore di Graz, la seconda città dell'Austria. Un ex alunno è entrato... Partecipa alla discussione

Ex studente fa strage in una scuola a Graz e si suicida. 'Si sentiva bullizzato'. Undici morti; NON È L’AMERICA. O SÌ? Strage a scuola a Graz in Austria. Ma da quando l’Europa ha il fucile del disagio statunitense puntato alla tempia?; Austria choc, ex studente spara a scuola e fa strage: dieci le vittime.

Graz, sparatoria a scuola: i colpi, l'irruzione della polizia e la fuga degli studenti - L’idea che un giovane di 21 anni si armi, entri in una scuola e apra casualmente il fuoco su bambini e ragazzi per poi suicidarsi è qualcosa che sfugge a qualunque comprensione razionale.

Austria, strage in una scuola a Graz: gli spari, il panico e la fuga. «Mio figlio diceva “morirò”» - Scene così la serafica Austria non le ha mai vissute: una strage in pieno giorno, durante le lezioni, in una scuola di Graz a due passi dalla stazione centrale: undici i morti, ...