Un minuto di silenzio ha unito l'Austria nel ricordo delle vittime della tragica sparatoria a Graz. La nazione si è fermata per onorare coloro che hanno perso la vita e accompagnare con rispetto le loro famiglie in un momento di profonda tristezza. Questo gesto simbolico evidenzia l'importanza di solidarietà e unità di fronte al dolore collettivo, ricordandoci che anche nelle ombre più cupe, la speranza può trovare spazio per rinascere.

L’Austria ha commemorato mercoledì mattina le vittime della strage di Graz con un minuto di silenzio a livello nazionale. I cittadini si sono radunati alla Borg Dreierschützengasse, la scuola dove martedì è avvenuta la sparatoria che ha provocato undici morti tra cui l’autore della strage, che si è tolto la vita. 12 i feriti. La scuola rimarrà chiusa per il resto della settimana. Alle 10:00, le chiese di tutto il paese, compresa la Cattedrale di Santo Stefano a Vienna, hanno suonato le campane. Anche il Consiglio dei ministri ha osservato un minuto di silenzio, l’Ente radiotelevisivo austriaco (Orf) ha sospeso i suoi programmi televisivi e radiofonici e a Vienna circa 900 mezzi pubblici si sono fermati in segno di lutto. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Graz, minuto di silenzio per le vittime fuori dalla scuola della strage

