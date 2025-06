Graz il video del killer alla madre pochi minuti prima della strage | Perdonami per quel che sto per fare prenditi cura del gatto

Un drammatico messaggio WhatsApp inviato dalla vittima pochi minuti prima della tragedia ha sconvolto l’intera comunità. Artur A., il 21enne autore della strage a Graz, aveva affidato alla madre parole di perdono e richieste di cura per il gatto, lasciando un ultimo, struggente testamento emotivo. Un insegnamento di fragilità e dolore che ci invita a riflettere sulla necessità di attenzione e supporto nelle vite di chi si sente solo.

Artur A., il 21enne che martedì ha ucciso 10 persone nella sua ex scuola a Graz, aveva inviato alla madre un video messaggio su Whatsapp. Quando la donna l'ha aperto, la strage era già finita, e il figlio si era tolto la vita.

Strage di Graz, l’ultimo messaggio del killer alla madre: “Perdonami per quello che sto per fare” - Un tragico e sconvolgente epilogo che ci lascia senza parole. Poco prima di scatenare l’orrore, Artur A.

Strage di Graz, il videomessaggio del killer alla madre: «Perdonami per quello che sto per fare» - , il 21enne che ha ucciso 10 persone in una scuola di Graz prima di togliersi la vita, aveva inviato prima un videomessaggio alla madre, in cui annunciava la strage.