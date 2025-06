Graz così il killer ha pianificato la strage a scuola

La tragica vicenda di Graz scuote l’Austria: un ragazzo di 21 anni, Arthur, ex studente senza diploma, ha aperto il fuoco nella scuola, lasciando dietro di sé un bilancio drammatico di vittime e feriti. Un gesto di follia omicida che ha sconvolto una comunità incredula di fronte a tanto dolore. Ma cosa ha spinto Arthur a compiere questa terribile strage? La risposta ancora sfugge, mentre il paese si interroga sulle cause di questa tragedia senza precedenti.

Amoklauf, follia omicida, così gli austriaci definiscono la tragedia avvenuta a Graz, quando un ex studente dell'istituto Borg ha fatto irruzione nella scuola sparando su alunni e insegnanti con un fucile da caccia e una pistola semiautomatica, uccidendo 10 persone e ferendone 11, prima di togliersi la vita. Per ora la polizia ha divulgato solo il nome, Arthur, 21 anni, austriaco, incensurato. Il giovane non si era mai diplomato - a causa dei traumi provocati dagli episodi di bullismo subiti da studente. Così ha scritto in un biglietto di addio, ritrovato dalla polizia nella sua abitazione. Lì, dove è stata rinvenuta anche una bomba artigianale.