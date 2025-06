Graz così il killer ha pianificato la strage a scuola | le armi comprate il giorno prima e l'addio ai bulli

La tragica vicenda di Graz scuote ancora una volta le coscienze: un giovane di 21 anni, vittima di bullismo e traumi non elaborati, ha pianificato e portato a termine una strage nella sua ex scuola, acquistando armi il giorno prima. Un dramma che mette in evidenza le conseguenze devastanti di un ambiente scolastico insicuro. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa terribile vicenda e le sue implicazioni.

Aveva acquistato le armi usate per compiere la strage nella sua ex scuola di Graz il giorno prima della sparatoria. Risultano regolarmente detenute sia il fucile da caccia che la pistola usate nell'istituto scolastico austriaco dal 21enne che si è poi tolto la vita. Il giovane non si era mai diplomato, a sua detta per i traumi provocati dagli episodi di bullismo subiti da studente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

La sparatoria nella scuola di Graz apre molte domande sulle armi in Austria. Almeno dieci le vittime. Fino a oggi l’Austria non aveva mai visto una strage del genere all’interno di una scuola. Di Lorenzo Monfregola Partecipa alla discussione

Ex studente 21enne fa strage in una scuola a #Graz: l'#Austria è sotto shock; un episodio così è senza precedenti, nella memoria collettiva austriaca, dal dopoguerra a oggi. Il fatto che Arthur A. possedesse legalmente le armi farà discutere. Domani su? Partecipa alla discussione

