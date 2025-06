Gravissimo incidente in autostrada c’è una vittima | oltre 10 chilometri di coda

Un gravissimo incidente sull'autostrada C8217232 ha sconvolto la mattinata, provocando una vittima e oltre 10 chilometri di coda. Uno scontro violento ha interrotto il traffico e trasformato la corsia in un palcoscenico di emergenza e disperazione. Le immagini delle lamiere contorte e delle urla rimarranno impresse nella memoria di chi ha assistito a questa tragedia. La comunità si stringe intorno alle vittime, mentre le autorità indagano sulle cause di questa tragica fatalità.

Un boato improvviso, seguito da urla disperate. È iniziata così una mattinata drammatica per gli automobilisti in transito, quando un violentissimo scontro ha interrotto la consueta scorrevolezza del traffico e ha trasformato una corsia d'autostrada in un teatro di soccorsi, disperazione e lamiere contorte. La scena che si è presentata agli occhi dei primi soccorritori è stata di quelle che lasciano il segno: un camion completamente accartocciato sull'anteriore, l'abitacolo ridotto a un groviglio di ferro. Tutto è avvenuto in una manciata di secondi: un mezzo pesante che viaggiava in direzione nord ha perso dei detriti sulla carreggiata.