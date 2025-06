Gravina in ansia | C’è una cosa che vogliamo capire

La Nazionale italiana è al crocevia di un importante cambio di guida tecnica e il presidente Gravina si pronuncia sui prossimi passi. Tra voci di mercato, rifiuti e incognite, la sfida di trovare il nuovo commissario tecnico si fa sempre più avvincente. Chi guiderà l'Italia verso i prossimi traguardi? La risposta potrebbe arrivare presto, ma intanto il futuro si traccia con entusiasmo e determinazione.

Le parole pronunciate dal presidente della Figc tra prossimo allenatore e futuro La Nazionale italiana si trova al centro di voci di mercato, vista la separazione con Luciano Spalletti e la necessaria ricerca di un nuovo ct. Ora, con il rifiuto di Claudio Ranieri e con Stefano Pioli che sembra aver dato parola alla Fiorentina, il favorito sembra essere Gennaro Gattuso. Italia, il presidente Gravina parla di prossimo ct e di progetti futuri (LaPresse) – calciomercato.it A proposito della situazione del prossimo tecnico azzurro, il presidente della Figc Gabriele Gravina ha voluto fare chiarezza: “Non ci sono novità sul ct, l’unica novità è che stiamo studiando. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Gravina in ansia: “C’è una cosa che vogliamo capire”

