Gravina ammette | Non ci sono novità sul nuovo commissario tecnico Spalletti? C’è amarezza

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha confessato che al momento non ci sono novità sul futuro commissario tecnico e sulla possibile sostituzione di Spalletti, alimentando l’amara attesa dei tifosi. A margine della firma di un protocollo tra Federcalcio e Guardia di Finanza, Gravina ha aggiornato sulla delicata situazione, confermando che la decisione resta in stand-by. Le sue parole aggiungono un ulteriore brivido di incertezza nel mondo del calcio italiano.

Gabriele Gravina, il presidente della Figc ha parlato a margine della firma del protocollo tra Federcalcio e Guardia di Finanza: le sue parole. A margine della firma del protocollo tra Federcalcio e Guardia di Finanza ha parlato il presidente della Figc Gabriele Gravina. Il presidente ha parlato della questione ct tra l'esonero di Spalletti e il probabile approdo di Gennaro Gattuso in panchina. Di seguito, le sue dichiarazioni. LE PAROLE DI GABRIELE GRAVINA – « Non ci sono novità sul Ct, l'unica novità è che stiamo studiando. Abbiamo qualche giorno a disposizione e vogliamo usarli tutti. Al di là dei nomi vogliamo capire se c'è un progetto nuovo.

L'Italia cambia allenatore per lasciare tutto così com'è: saluti per tutti (Spalletti compreso) tranne per Gravina che resta dov'è - In un colpo di scena che ha lasciato tutti senza parole, lamp039italia cambia allenatore e saluta con un frettoloso addio a Spalletti, ormai ex mister.

Gravina e Spalletti a casa per non compromettere, dopo il flop all'Europeo, anche il Mondiale: l'avevo scritto un anno fa enumerando tutte le loro nefandezze, naturalmente nel silenzio dei più L'1 luglio scorso, subito dopo Svizzera-Italia 2-0 e il naufragio azzur

