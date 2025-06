Grave incidente sul lavoro 35enne portato a Careggi con l’elisoccorso

Un grave incidente sul lavoro scuote Sinalunga, lasciando una comunità in apprensione. Alle 16:30 di ieri, un uomo di 35 anni è stato soccorso d’urgenza in via Piave: le sue condizioni sono gravi e l’intervento tempestivo ha coinvolto mezzi specializzati, tra cui l’elicottero “Pegaso”. La sua situazione resta critica e si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

Sinalunga (Siena), 11 giugno 2025 – Grave incidente sul lavoro a Sinalunga. Intorno alle 16,30 è scattata la richiesta di aiuto: un 35enne è stato soccorso in via Piave ed è in gravi condizioni. SUl posto sono arrivate l’automedica di Nottola e l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Torrita di Siena. E’ stato necessario l’intervento dell’elicottero del soccorso regionale “Pegaso”, che ha portato il 35enne in codice rosso all’ospedale di Careggi a Firenze. Presente sul posto per i rilievi di propria competenza anche il personale Pisll (Prevenzione Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro) dell’Asl Toscana Sud Est. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Grave incidente sul lavoro, 35enne portato a Careggi con l’elisoccorso

