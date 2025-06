Grave incidente stradale per un napoletano | si schianta in moto contro il guard rail

Una notte drammatica a Imola: un uomo di 45 anni originario di Napoli si è schiantato contro il guardrail sulla San Vitale. L'incidente, avvenuto intorno alle 23, ha lasciato il centauro in condizioni critiche, richiedendo un rapido intervento del 118. La tragedia ricorda quanto la prudenza sia fondamentale sulle strade. La sua sorte è ancora da definire, e l'intera comunità aspetta aggiornamenti sugli sviluppi delle sue condizioni.

Incidente stradale nella notte a Imola in Emilia Romagna. Intorno alle 23, sulla San Vitale, un uomo di 45 anni, A. Z., originario di Napoli, ha perso il controllo della moto schiantandosi contro il guardrail. Il centauro è stato trasportato in gravi condizioni dal 118 all'ospedale Maggiore di.

