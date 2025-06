Grave incidente in bici ad Ariano Irpino | elisoccorso in azione per un 28enne

Un grave incidente in bicicletta ad Ariano Irpino ha richiesto l'intervento immediato dell'elisoccorso, con i Vigili del Fuoco di Grottaminarda impegnati nelle operazioni di atterraggio e decollo. Un 28enne è rimasto ferito gravemente dopo una caduta durante il percorso, suscitando grande preoccupazione tra la comunità . La situazione è sotto controllo, ma le condizioni del giovane rimangono delicate. Seguiranno aggiornamenti sulla vicenda.

Ariano Irpino – È stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda intorno alle ore 14:15 di oggi per fornire assistenza alle operazioni di atterraggio e decollo di un elicottero del 118, attivato per un intervento di emergenza. La caduta durante il.

