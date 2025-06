grandi risultati per la pugilistica argentario nel campionato regionale

Un risultato straordinario per la Pugilistica Argentario, che si distingue ancora una volta nel panorama regionale e nazionale. Con una performance brillante a Carrara, i nostri atleti hanno conquistato medaglie d’oro e qualificazioni dirette alla fase finale del campionato italiano, confermando il talento e la dedizione che contraddistinguono questa realtà sportiva. La passione e l’impegno dei nostri pugili continuano a scrivere pagine di successo: il futuro è davvero promettente.

Monte Argentario, 11 giugno 2025 – Si è concluso il 2 giugno a Carrara il campionato regionale toscano di pugilato amatoriale, che ha visto la Pugilistica Argentario guidata dal tecnico Francesco Fiorelli dominare in diverse categorie. Medaglia d’oro e accesso diretto alla fase finale del campionato italiano che si terrĂ a Cattolica a metĂ giugno per Lorenzo Amato, categoria junior pesi mosca, e Diego Troiani, categoria junior pesi leggeri. Troiani per motivi di lavoro non potrĂ partecipare al campionato, appuntamento solo rimandato a novembre per la Cintura d’Italia open che si terrĂ al palazzetto delle fiamme oro di Roma. 🔗 Leggi su Lanazione.it