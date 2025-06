grandi manovre in porto montaresi rimette il mandato pisano nuovo commissario

Grandi manovre scuotono il porto di Montaresi: la decisione di rimettere il mandato di commissario dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale nelle mani del ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, apre un nuovo capitolo nel delicato equilibrio tra politica e logistica. Tra attese e trattative, il futuro dei porti di Spezia e Marina di Carrara si fa ancora più incerto, lasciando con il fiato sospeso gli operatori e le istituzioni.

Federica Montaresi rimette il mandato di commissario dell'Autorità di sistema portuale del mar Ligure orientale nelle mani del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che già nei prossimi giorni lo consegnerà a Bruno Pisano, presidente designato dei porti della Spezia e di Marina di Carrara ma da oltre un mese ancora in attesa che la sua nomina, frutto dell'intesa tra ministero e Regione, venga discussa alle Camere. Nessun stravolgimento, almeno secondo la lettura delle indiscrezioni che filtrano sull'asse Roma-La Spezia: dietro alle dimissioni della Montaresi e di quelle di altri commissari, presentate negli ultimi due giorni, ci sarebbe un preciso disegno del governo e del dicastero di viale dell'Arte, quello di accelerare l'iter per assegnare una nuova governance ai porti, andando a conferire il mandato da commissario ai futuri presidenti già individuati dalle intese con le Regioni, indipendentemente dall'iter per il giudizio parlamentare (comunque non vincolante; ndr), che pare essersi arenato.