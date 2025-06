Grande Srl | la piattaforma GranDESIA di De Vizia srl ottiene la certificazione nazionale per la cybersicurezza

Grande Srl, attraverso la piattaforma Grandesia di De Vizia Srl, fa un passo avanti nel campo della cybersicurezza ottenendo la prestigiosa certificazione nazionale dall’Agenzia per la Cybersicurezza. Questo riconoscimento rappresenta un importante traguardo per l’azienda e rafforza la sua posizione come leader affidabile nel settore dei servizi urbani. Con questa conquista, Grande Srl conferma il suo impegno costante per garantire sicurezza e innovazione nel servizio ai cittadini.

De Vizia transfer S.p.A., socio privato di Grande Srl, l’azienda che gestisce il servizio di igiene urbana nel Comune di Avellino, ha ottenuto la Qualificazione dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) per il sistema informativo DESIA, la piattaforma cloud utilizzata anche nella città. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Grande Srl: la piattaforma GranDESIA di De Vizia srl ottiene la certificazione nazionale per la cybersicurezza

