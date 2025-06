Grana Padano | espansione produttiva e mercati in tenuta nonostante i dazi USA

Nonostante i dazi USA, il Grana Padano dimostra una sorprendente resilienza, con una crescita controllata e un mercato stabile. Nei primi cinque mesi del 2025, le vendite di grattugiato sono aumentate dello 0,4%, riflettendo un settore in espansione che punta a equilibrare sostenibilità e sviluppo. Questa dinamica evidenzia come il celebre formaggio italiano riesca a mantenere il suo successo, anche in un contesto commerciale sfidante, evitando...

Nei primi cinque mesi del 2025 il Grana Padano grattugiato ha registrato un incremento dello 0,4% nei volumi venduti rispetto allo stesso periodo del 2024, secondo quanto riportato dal Consorzio di tutela. Il dato si inserisce in un contesto produttivo in espansione: l’incremento della produzione ha raggiunto il +4,76%, segnalando una dinamica che richiede un attento bilanciamento tra crescita dell’offerta e sostenibilità economica, per evitare eccessi che possano comprimere i margini di mercato. Produzione in aumento: i dati ufficiali dal Consorzio. Il direttore generale del Consorzio, Stefano Berni, ha evidenziato come i formati senza crosta (in particolare il grattugiato) rappresentino oggi oltre il 40% delle vendite totali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Grana Padano: espansione produttiva e mercati in tenuta, nonostante i dazi USA

«Ecco come il Consorzio del Grana padano tutela la Dop più venduta nel mondo» - Il Grana Padano, il formaggio DOP più amato al mondo, non è solo un simbolo di qualità , ma anche un esempio lampante di come le tradizioni culinarie possano essere protette e promosse.

