Gp Imola fuori dalla F1 nel 2026 la lettera con cui Domenicali avvertì il governo

La decisione di escludere il Gran Premio di Imola dalla Formula 1 a partire dal 2026 rappresenta un duro colpo per gli appassionati italiani e per il prestigio del nostro motorsport. In una lettera rivelata da LaPresse, Stefano Domenicali ha espresso preoccupazioni profonde, segnalando che questa uscita è solo l’epilogo di problemi ormai irrisolti. La situazione richiede attenzione immediata per salvaguardare un patrimonio sportivo che fa parte della nostra identità .

L’uscita del Gp di Imola dalla F1 dal calendario internazionale dal 2026 è solo la cronaca di una morte già annunciata. Lo si evince dalle preoccupazioni che aveva espresso il presidente e amministratore delegato di Formula One Group, Stefano Domenicali, in una lettera di cui LaPresse ha preso visione datata 30 dicembre 2024 e inviata ai ministri italiani Giancarlo Giorgetti, Matteo Salvini e Andrea Abodi. La lettera di Domenicali al governo. Nella lettera l’ex team principal della Ferrari non nomina mai la questione Imola, anche se a seguito dell’ annullamento del Gp nel 2023 per l’alluvione, governo, amministrazione locale e Aci speravano ci fosse un risarcimento estendendo l’accordo con la F1 fino al 2026. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gp Imola fuori dalla F1 nel 2026, la lettera con cui Domenicali avvertì il governo

