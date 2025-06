Gp Imola F1 Abodi | Al lavoro per dare una presenza alternata in calendario

Il futuro del Gran Premio di Imola in Formula 1 si fa sempre più incerto, mentre il ministro dello sport Andrea Abodi apre a possibili soluzioni per garantire una presenza alternata nel calendario. Le sue dichiarazioni sorprendono e sollevano interrogativi sulle vere intenzioni dietro le scelte di comunicazione. La questione rimane aperta: Imola può ancora ritagliarsi un ruolo di rilievo nel mondo della F1? Solo il tempo dirà quale strada sarà preferita.

“Le dichiarazioni di oggi (sul Gp di Imola, ndr) sono sorprendenti. Devo capire se sono scelte di comunicazione o se sono scelte con convinzione. Sapevamo dall’altro anno che non ci sarebbe stato il gp di Imola dal 2026. Imola è la prima opzione nel caso di annullamento di una gara, anche nel caso di Madrid, che è stato inserito. Credo che un Gran Premio di Spagna abbia un suo senso”. Così il ministro dello sport Andrea Abodi, rispondendo alle domande dei cronisti sull’annuncio dell’ uscita del Gran Premio di Imola dalla lista ufficiale gare a partire dal 2026 a margine di un evento a Roma. “ Stiamo lavorando, in prima persona l’ACI con Formula 1 e il CEO Domenicali, per poter dare una presenza alternata, un anno sì e un anno no, nel calendario della Formula 1 “, specifica Abodi, spiegando invece che quello di Monza rimarrà fisso. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gp Imola F1, Abodi: “Al lavoro per dare una presenza alternata in calendario”

In questa notizia si parla di: imola - abodi - lavoro - dare

Imola, record con 242mila presenze. Il ministro Abodi sul Gp: “Lavoriamo al rinnovo" - Il Gran Premio di Imola 2025 ha registrato un record storico con 242mila presenze totali. Il ministro Abodi ha annunciato che si lavora al futuro del circuito, puntando al rinnovo e a un ulteriore rilancio dell’evento.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Gp Imola, Abodi: «Al lavoro per dare una presenza alternata in calendario»; Imola fuori dalla F1, Abodi: Al lavoro per dare una presenza alternata in calendario; Imola fuori dal calendario di Formula 1, scontro politico. La Regione rilancia: Nuova proposta.

Gp Imola, Abodi: «Al lavoro per dare una presenza alternata in calendario» - Devo capire se sono scelte di comunicazione o se sono scelte con convinzione.

Imola, record con 242mila presenze. Il ministro Abodi sul Gp: “Lavoriamo al rinnovo" - “Adesso si lavora – le parole del ministro dello Sport, Andrea Abodi, arrivato in mattinata all’Enzo e Dino Ferrari ...

Imola, l’assessore regionale Paglia: “Tracmec, ora bisogna dare una prospettiva produttiva” - “Ora la Regione non farà mancare il proprio impegno a lavorare insieme per provare a costruire un futuro industriale per il sito TracMec, così da non ...