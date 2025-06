Gozzini | Ecco perché il Milan non rinnova Maignan Sul Chelsea…

Su La Gazzetta dello Sport, Alessandra Gozzini ha parlato del Milan e della vicenda legata a Mike Maignan, tra Chelsea e rinnovo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Gozzini: “Ecco perchĂ© il Milan non rinnova Maignan. Sul Chelsea…”

Gozzini: “Leao? Non vuole andare via. Può essere l’uomo del rilancio del Milan” - Nel cuore pulsante del mercato, il futuro di Rafael Leao al Milan resta avvolto da incertezze e speranze.

Max convince Mike. Maignan resta al Milan, respinto l'assalto Chelsea. Allegri ne farĂ il leader Da Londra offerta di circa 20 milioni, i rossoneri chiedevano molto di piĂą. Il tecnico esulta anche se rimane il rischio dello svincolo nell'estate '26 (Gozzini - Gazzetta)

MILAN-CHELSEA: NON C'E' ACCORDO PER MAIGNAN Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, Chelsea e Milan non hanno trovato l'accordo per Mike Maignan per la "distanza - si legge - sulla valutazione finale del cartellino". Fabrizio Romano ha sp

Maignan: Milan fermo sulle proprie richieste, il Chelsea non molla. News di calciomercato sport.sky.it scrive: I rossoneri mantengono forte la propria posizione di non voler vendere Mike Maignan, per volontà anche dello stesso allenatore Massimiliano Allegri, se non in caso di offerte "fuori mercato".