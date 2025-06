Governo in ritardo sulle liste d' attesa | 4 milioni di italiani rinunciano a curarsi

Il governo si è dimostrato in ritardo sulla riduzione delle liste d’attesa, lasciando oltre 4 milioni di italiani costretti a rinunciare alle cure essenziali. Dopo un anno dalla pubblicazione del Decreto Legge 73/2024, la realtà è ancora drammatica: i cittadini affrontano tempi interminabili e scelte difficili. È arrivato il momento di chiedersi quando il nostro sistema sanitario tornerà ad essere davvero accessibile e vicina alle esigenze di tutti.

È passato un anno dalla pubblicazione del Decreto Legge 732024 che avrebbe dovuto risolvere il problema delle liste d'attesa nella sanità pubblica, ma la situazione appare tutt'altro che risolta. Sono sempre più gli italiani che devono rinuciare alle prestazioni sanitarie a causa dei lunghi.

Liste d’attesa: ecco il modulo da compilare se i tempi massimi non vengono rispettati - Le liste d'attesa nel settore sanitario diventano un problema insostenibile. L'Associazione Coscioni offre un modulo di protesta per chi non riceve le prestazioni nei tempi previsti dalla legge.

Ci riempiono la testa e le tv di propaganda su fantomatici record del Governo. Poi i numeri dicono che hanno totalmente dimenticato i cittadini in fila fra liste d’attesa degli ospedali, travolti dal carovita e con stipendi troppo bassi. Per l’Istat crolla del 10% il poter Partecipa alla discussione

L'#ISTAT ha bocciato senza appello il Governo #Meloni, confermando una situazione allarmante soprattutto sul fronte #sanitario. Una persona su dieci rinuncia alle cure mediche a causa delle liste d'attesa interminabili e dei costi insostenibili. È inaccettabile c Partecipa alla discussione

