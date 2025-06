Governatore Occhiuto indagato per corruzione | Ho gestito la Regione Calabria con rigore assoluto

Il presidente della Calabria, Roberto Occhiuto, ha annunciato di essere indagato per corruzione, sollevando un polverone sulla gestione della regione. Con trasparenza e fermezza, Occhiuto si impegna a chiarire la sua posizione, confidando nel rigore assoluto che ha sempre contraddistinto il suo operato. In un momento delicato, la sua reputazione e il futuro della Calabria sono sotto i riflettori, mentre si attende una svolta decisiva in questa intricata vicenda.

(Adnkronos) – Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, è indagato per corruzione. A renderlo noto è lo stesso governatore in un video postato sui social, nel quale fa riferimento a un'inchiesta della Procura di Catanzaro che coinvolgerebbe anche altre persone. "Non avrei mai pensato di dover condividere con voi una notizia di questo genere –

