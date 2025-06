Gorizia non molla Mussolini

Gorizia, città dal cuore robusto e fiero, conferma il suo attaccamento a Mussolini con tenacia e passione. In un contesto di complessi risvolti storici e sentimenti radicati, la sua devozione si fa esempio di fedeltà e identità. Questa scelta rivela quanto profondamente il passato possa influenzare il presente, alimentando discussioni che ancora oggi accendono le coscienze. La vicenda di Gorizia continua a essere simbolo di un’attitudine unica, che non si arrende davanti alle sfide del tempo.

«Al Duce che nell’oscura vigilia ha preparato la nuova Italia alla guerra redentrice, che durante la guerra, con la parola, con le armi, col sangue fu animatore magnanime, che nello . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Gorizia non molla Mussolini

Altre fonti ne stanno dando notizia

Gorizia non molla Mussolini.

“Gorizia è un esempio per le guerra in corso”/ Vescovo Redaelli: “La convivenza tra popoli è possibile” - in piena Seconda guerra mondiale, fu divisa da un muro lungo il confine italo-

Gorizia non toglie la cittadinanza a Mussolini, bocciata mozione - Il Consiglio comunale di Gorizia ha bocciato la mozione proposta da una parte dell'opposizione che chiedeva la revoca della cittadinanza onoraria conferita nel 1924 a Benito Mussolini.