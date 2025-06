Goffredo Bettini serve una tenda | sinistra alla frutta

In un momento di riflessione dopo il fallimento dei referendum, Goffredo Bettini invita a una strategia di apertura senza precedenti. La soluzione? "Allargare, allargare e ancora allargare" per costruire una sinistra più inclusiva e forte. Solo così potremo superare le sfide attuali e preparaci a un futuro di reale cambiamento. È il momento di unire le forze e ripensare il nostro approccio politico.

"Il vento di destra si è affievolito", ma "non siamo ancora pronti a vincere per un'alternativa": Goffredo Bettini lo ha ammesso in un articolo a sua firma sull' Unità all'indomani del fallimento dei referendum promossi dalla sinistra su lavoro e cittadinanza. Come superare questo momento quindi? Il suggerimento è "allargare, allargare e ancora allargare", accogliendo non solo gli altri partiti di centrosinistra ma anche liste civiche, associazioni, volontariato. L'obiettivo è costruire " una tenda sotto la quale raccogliere questo mondo". L'immagine della tenda, in effetti, mancava. Secondo Bettini, è necessario "impiantare un soggetto liberale, repubblicano, progressista, ma moderato che manca alla nostra alleanza".

