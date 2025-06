Godzilla x Kong | Supernova Matthew Modine ha spoilerato il villain del film?

L'attesa per Godzilla x Kong: Supernova si fa sempre più palpabile, e le ultime dichiarazioni di Matthew Modine hanno acceso il dibattito tra i fan. L’attore, nuovo volto nel Monsterverse, potrebbe aver rivelato un dettaglio cruciale sul villain del film, alimentando teorie e suspense. Chi sarà il temibile avversario che metterà alla prova i due titani? Le sue parole potrebbero svelare più di quanto pensassimo, lasciando gli appassionati con il fiato sospeso fino al grande debutto.

Matthew Modine, nuovo arrivato nel Monsterverse, potrebbe essersi lasciato sfuggire un grosso spoiler sull'atteso Godzilla x Kong: Supernova. L'annuncio dell'enigmatico titolo del sesto capitolo del MonsterVerse, Godzilla x Kong: Supernova, ha dato il via alle speculazioni dei fan. Chi sarà il nuovo colossale avversario che Godzilla e Kong dovranno affrontare? Al riguardo il nuovo arrivato Matthew Modine potrebbe essersi lasciato sfuggire uno spoiler clamoroso. Come spiega Sffigazette.com, una teoria prevalente tra i fan è che la "Supernova" del titolo indichi una minaccia extraterrestre. Questo indizio cosmico ha portato molti a ipotizzare il ritorno di un formidabile nemico del passato di Godzilla: SpaceGodzilla. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Godzilla x Kong: Supernova, Matthew Modine ha spoilerato il villain del film?

