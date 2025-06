gloxinia come si cura e si innaffia questa pianta perenne

un incantevole giardino colorato, capace di regalarti momenti di pura gioia e relax. Scopriamo insieme come curare al meglio questa meravigliosa pianta perenne, così da garantirle splendore e salute tutto l’anno.

La gloxinia è una di quelle piante che, appena sbocciano i primi fiori, diventano le grandi protagoniste della nostra casa. I suoi petali vellutati sembrano quasi dipinti a mano, così perfetti nei contorni e nei colori vivaci. Non serve essere esperti giardinieri per coltivarla, ma dobbiamo darle comunque delle piccole attenzioni. Un po' di luce ben dosata, innaffiature misurate e il clima giusto possono trasformare anche un angolo di casa in una piccola serra tropicale. Cos'è la gloxinia, una pianta perenne di enorme bellezza. Conosciuta con il nome botanico di Sinningia speciosa, arriva dalle foreste del Brasile e fa parte della famiglia delle Gesneriaceae.