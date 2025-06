Global March to Gaza | da 54 Paesi un’offensiva di pace verso la Striscia di Gaza

Da oltre cinquanta nazioni, circa settemila persone si uniscono in un’energia collettiva di pace e solidarietà per la Striscia di Gaza. La Marcia Globale verso Gaza, in collaborazione con organizzazioni internazionali, si prepara a percorrere il cammino verso Rafah, chiedendo apertura del valico e fine dell’assedio. Un gesto di speranza che unisce cittadini di ogni parte del mondo, dimostrando che la solidarietà internazionale può fare la differenza.

Circa settemila persone da cinquantaquattro Paesi si incontreranno al Cairo il 12 giugno e marceranno insieme verso Rafah per chiedere l'apertura del valico e la fine dell'assedio: è la Marcia Globale verso Gaza, in collaborazione con la Freedom Flotilla Foundation e la Madleen, che invece avrebbe dovuto raggiungere il valico di Rafay via mare, se non fosse stata bloccata da Israele in acque internazionali. A marciare ci saranno anche cittadini italiani guidati dalla reporter e referente italiana del movimento Antonietta Chiodo, che intervistata per Inside Over, definisce la Marcia "un movimento che nasce dal basso, con rappresentati della società civile e senza alcuna Ong all'interno".

Medio Oriente, Netanyahu: “Cerchiamo Paesi che accolgano i cittadini di Gaza” - In un contesto di crescente tensione, il premier israeliano Netanyahu ha annunciato l'intenzione di cercare paesi disposti ad accogliere i cittadini di Gaza.

Il 12 giugno migliaia di attivisti da trentacinque paesi marceranno verso Gaza per chiedere la fine del blocco e portare aiuti umanitari. Dall’Italia partiranno almeno centocinquanta persone. (Francesca Mandelli) @globalmarchtogazaitalia Partecipa alla discussione

Inizierà il 13 giugno la marcia che dal Cairo vuole raggiungere il valico di Rafah, in protesta contro il genocidio in corso e per chiedere l’apertura della frontiera e il passaggio degli aiuti umanitari. #GlobalMarch #Gaza Partecipa alla discussione

