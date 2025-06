Gli Usa riducono il personale nell' ambasciata in Iraq | cosa sta succedendo

Gli Stati Uniti stanno riducendo il personale nell'ambasciata in Iraq, una decisione dettata da crescenti preoccupazioni di sicurezza e dal timore di disordini regionali. La mossa riflette la crescente tensione con l’Iran, che alimenta un clima di instabilità nel Medio Oriente. Ma cosa significa questa decisione per la stabilità della regione e le relazioni internazionali? Scopriamolo insieme.

