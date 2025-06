Gli studenti del Badoni creano un chatbot per educare all' uso consapevole della tecnologia

Gli studenti del Badoni di Lecco si distinguono per il loro spirito innovativo, dimostrando che non sono semplici utenti della tecnologia ma veri protagonisti nella sua creazione. Tra marzo e aprile 2025, la prima CIT ha sviluppato un chatbot dedicato a promuovere l’uso consapevole delle risorse digitali, un esempio concreto di come l’educazione possa diventare uno strumento potente per formare cittadini digitali responsabili e consapevoli.

Gli studenti non sono solo fruitori passivi della tecnologia, ma possono diventare protagonisti attivi nella creazione di strumenti educativi digitali. È quanto dimostrato dai ragazzi della prima CIT dell'Istituto Badoni di Lecco, che tra marzo e aprile 2025 hanno sviluppato un chatbot dedicato. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Gli studenti del Badoni creano un chatbot per educare all'uso consapevole della tecnologia

Cosa riportano altre fonti

Gli studenti del Badoni creano un chatbot per educare all'uso consapevole della tecnologia; Lecco, al Badoni gli studenti creano un chatbot per supportare i compagni nell’uso consapevole della tecnologia; Al Badoni nasce CIT-GPT, chatbot per l'uso consapevole della tecnologia.

Gli studenti del Badoni creano un chatbot per educare all'uso consapevole della tecnologia - Il progetto "Patti educativi digitali" porta l'intelligenza artificiale in classe: gli alunni della prima CIT diventano formatori digitali per i loro coetanei ...

Studenti del Badoni creano un chatbot per l’uso consapevole del web - Il chatbot fornisce risposte affidabili su temi legati all’utilizzo consapevole di smartphone, social network e Internet Il progetto, nato a marzo 2025, è frutto del percorso “Patti educativi digitali ...