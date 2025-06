Gli scenari internazionali Vino olio e l’incognita dazi

Gli scenari internazionali continuano a creare incertezza nel settore agroalimentare italiano, con il rischio di nuovi dazi che minacciano un indotto da un miliardo di euro. La Toscana, seconda regione più colpita dopo la Sardegna, rischia di vedere compromessi vini e oli di straordinaria qualità , i pilastri della sua economia. Mentre le tensioni globali si intensificano, l’incognita dei dazi rimane una sfida cruciale per il futuro delle eccellenze italiane.

Firenze, 11 giugno 2025 – La Toscana è la seconda regione d’Italia a rischio dazi per l’export agroalimentare dopo la Sardegna. Un’esposizione che complessivamente vale il 28%, con picchi del 42% per l’olio e del 33% per il vino. Un indotto che pesa un miliardo. È questa la spada di Damocle che pende sulle teste dei produttori, agricoltori e piccole medie imprese man mano che ci avviciniamo – salvo imprevisti e imprevedibili dietrofront da Washington – alla data del 7 luglio. Quella con cui l’amministrazione Trump darà il via al regime di tassazione su prodotti europei, italiani e toscani. Proprio l’asse Italia-Europa e il «ruolo del Paese nelle politiche agricole» è stato il primo panel succulento di AgroFutura, il festival curato da QN, La Nazione, il Resto del Carlino. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gli scenari internazionali. Vino, olio e l’incognita dazi

