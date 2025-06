Gli Incredibili 3 | trovato il nuovo regista del film!

L’attesa ansiosa degli appassionati di Gli Incredibili si fa ancora più intensa: Disney e Pixar hanno finalmente annunciato chi prenderà le redini del terzo capitolo. Dopo il ritorno di Brad Bird nel 2018, questa volta la direzione è affidata a un nuovo talento, pronto a portare freschezza e innovazione alla saga. L’annuncio ha scatenato entusiasmo tra i fan, desiderosi di scoprire quale incredibile avventura ci aspetta nel prossimo film.

La Pixar ha dato una scossa importante a Gli Incredibili 3 con l’annuncio che Brad Bird non dirigerà il terzo film. Il veterano della Pixar ha fatto scalpore con Gli Incredibili nel 2004 ed è tornato a dirigere il sequel nel 2018, portando alla conferma che stava sviluppando un terzo capitolo per chiudere la trilogia. Disney e Pixar hanno poi annunciato il film al D23 nel 2024. L’annuncio includeva il riconoscimento del coinvolgimento di Bird, che non era specificato in dettaglio, ma che aveva portato a credere che sarebbe tornato a dirigere la famiglia Parr. 🔗 Leggi su Cinefilos.it