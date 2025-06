Gli Incredibili 3 –  sarà Peter Sohn Elemental a dirigere il film!

Il mondo degli eroi in famiglia sta per essere rivoluzionato: Peter Sohn, il talento dietro il sorprendente "Elemental", sarà alla guida di "Gli Incredibili 3" per Disney e Pixar. Un cambio di rotta che promette di portare nuove energie e prospettive a uno dei franchise più amati. La sua direzione segna un passo importante, lasciando il timone a Brad Bird, creatore storico della saga. Ma cosa riserva il futuro per questa avventura incredibile?

Peter Sohn, il regista dietro il successo inaspettato di “Elemental”, dirigerà “Gli Incredibili 3” per Disney e Pixar. Questo segna un cambiamento significativo per il franchise, in quanto è il primo capitolo a non vedere Brad Bird alla regia. Bird, infatti, aveva scritto e diretto sia l’originale “Gli Incredibili” del 2004 che il suo sequel del 2018. Il ruolo di Brad Bird e l’ascesa di Peter Sohn. Sebbene i motivi esatti per cui Bird non dirigerà il terzo film non siano stati chiariti, è stato confermato che rimarrà coinvolto nel progetto come sceneggiatore e produttore. Si ipotizzano possibili conflitti di programmazione, dato che Bird è impegnato nello sviluppo di “Ray Gunn” per Skydance e “1906” per Disney. 🔗 Leggi su Nerdpool.it