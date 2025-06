Gli incendi in Canada causano foschia in Italia l’incredibile ma fin troppo vero viaggio del fumo alimentato dai cambiamenti climatici

Fumo e fiamme che attraversano continenti, trasformando il cielo della Valle d’Aosta in un velo grigio. Gli incendi in Canada, alimentati dai cambiamenti climatici, hanno un impatto sorprendente e inatteso sull’aria che respiriamo. È incredibile ma innegabile: il viaggio del fumo sta ridisegnando i nostri paesaggi, ricordandoci quanto sia urgente agire per proteggere il pianeta. Un fenomeno che ci invita a riflettere e a reagire.

Una foschia intensa, certamente un fenomeno strano essendo quasi in estate. Eppure il cielo della Valle d’Aosta da alcuni giorni, è velato. L’allarme è scattato nella mattinata di domenica scorsa. Mentre la foschia insisteva, le stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria hanno registrato un aumento rapido delle polveri sottili (Pm10 e Pm2.5). (ANSA FOTO) – Notizie.com Di cosa si tratta? Sembra difficile crederlo eppure gli esperti lo hanno confermato. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Gli incendi in Canada causano foschia in Italia, l’incredibile (ma fin troppo vero) viaggio del fumo “alimentato” dai cambiamenti climatici

