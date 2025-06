Gli economisti Blanchard e Pisani-Ferry appoggiano la proposta di Zucman | Serve imposta minima sui grandi patrimoni

Economisti di fama come Olivier Blanchard e Jean Pisani-Ferry si schierano con Gabriel Zucman, sostenendo l’adozione di una tassa minima sui grandi patrimoni, un provvedimento che potrebbe rivoluzionare la redistribuzione delle risorse. Questa proposta, in votazione il 12 giugno al Senato francese, mira a ridurre le disuguaglianze e promuovere una società più equa. Il futuro della giustizia fiscale in Francia potrebbe dipendere da questo importante passo.

Gli economisti Olivier Blanchard e Jean Pisani-Ferry affiancano Gabriel Zucman nel sostenere la proposta di legge sull’introduzione di una tassa minima sui grandi patrimoni che sarà votata il 12 giugno dal Senato francese. Il docente del Mit ed ex capo economista del Fondo monetario internazionale e il senior fellow del think tank Bruegel e professore al Peterson Institute for International Economics hanno firmato insieme a Zucman, direttore dell’ Osservatorio fiscale europeo e teorico di un’imposta minima sui super ricchi, un editoriale su Le Monde. Nel testo spiegano di avere “ opinioni diverse sulla natura di un sistema fiscale ideale e il giusto livello di progressività ” ma di concordare sul fatto che “i più ricchi attualmente non contribuiscono quanto le altre categorie sociali, e la proposta di legge” approvata a febbraio dall’Assemblea nazionale francese “è il modo più efficace per rimediare”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gli economisti Blanchard e Pisani-Ferry appoggiano la proposta di Zucman: “Serve imposta minima sui grandi patrimoni”

In questa notizia si parla di: zucman - economisti - blanchard - pisani

1/2 Il sistema fiscale francese e italiano sono regressivi. In Francia si decide se introdurre un'imposta patrimoniale del 2% su chi ha un patrimonio netto superiore a € 100 mln. La riforma è sostenuta da Zucman e da Blanchard e Pisani-Ferry, economisti centris Partecipa alla discussione

