Gli azzurri empolesi per le elezioni regionali

La corsa per le Regionali sta entrando nel vivo. Lunedì pomeriggio, alla presenza del coordinatore regionale Marco Stella, è stato annunciato che Simone Campinoti e Claudia Ghezzi rappresenteranno Forza Italia nel territorio dell' Empolese Valdelsa alle votazioni che si terranno in autunno. "Siamo sicuri che Simone Campinoti e Claudia Ghezzi rappresentino al meglio lo spirito autentico di Forza Italia. La loro candidatura è il segno del buon lavoro fatto sul territorio e della volontà di dare una svolta vera alla Toscana – dice Marco Stella –. L'obiettivo è voler costruire qui a Empoli qualcosa di importante: vogliamo diventare il primo partito del centrodestra e aiutare con il nostro lavoro a vincere e governare in Toscana".

Cosa riportano altre fonti

Forza Italia presenta i candidati empolesi alle Regionali: Campinoti e Ghezzi in corsa per il Consiglio - Dopo la sconfitta alle scorse comunali, il centrodestra empolese rilancia la sfida e lo fa ripartendo da chi era stato protagonista della precedente ...

