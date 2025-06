Gli Alunni del Sole in concerto a Poggio Imperiale

Preparati a vivere un’emozionante serata musicale! Gli Alunni del Sole, il celebre complesso nato negli anni Sessanta e ispirato al romanzo di Giuseppe Marotta, si esibiranno a Poggio Imperiale per celebrare la festa patronale di San Placido Martire. Un’occasione unica per ascoltare i grandi successi di una band che ha segnato la storia della musica italiana. Non perdere questo evento imperdibile: ti aspettiamo il 5 ottobre per un concerto indimenticabile!

L’estate di Poggio Imperiale tra eventi, musica e tradizioni; IL CONCERTO DEI RAGAZZI DELLA BERLINGUER A POGGIO DEL SOLE.

Un libro sugli Alunni del Sole: - «L’aquilone» e «Concerto» sono i primi successi della band, «Dove era lei a quell’ora» del 1972 ...

Alunni del sole - 'A canzuncella (1977) - Fu lui, insieme al fratello Bruno (chitarrista), a fondare il gruppo alla fine degli anni 60, prendendo il nome dall'omonimo ...