gli allievi dello ial si mettono alla prova al ristorante didattico

In viale Carducci è aperto il ristorantino didattico, organizzato dalla Scuola alberghiera e della ristorazione di Cesenatico gestita dallo Ial Emilia-Romagna. Gli chef, i maitre e alcuni allievi, propongono un interessante menĂą di pranzo. Il ristorantino sarĂ aperto per tutta la stagione estiva, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle 12.30 alle 14. Per informazioni e prenotare telefonando allo 0547 675792 o al 388 7337452, oppure recandosi direttamente nella struttura situata sul lungomare all’inizio di Valverde. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it