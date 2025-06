Giustizia Sisto | Avanti con stabilizzazione dell’Ufficio per il Processo

Il viceministro della Giustizia ha sottolineato l'impegno del governo nella stabilizzazione dell’ufficio per il processo, un passo fondamentale per garantire un sistema più efficiente e giusto. Durante la tavola rotonda “Giustizia ed efficienza dello Stato”, nell’ambito di “Italia 2035”, sono emersi progetti concreti per rafforzare le strutture giudiziarie e promuovere una crescita sostenibile. Un futuro più stabile e giusto è possibile, se tutti lavoriamo insieme verso questa direzione.

Il viceministro della Giustizia è intervenuto nel corso della tavola rotonda “Giustizia ed efficienza dello Stato”, nell’ambito all’evento “Italia 2035, strategie per un futuro di crescita e stabilità”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Giustizia, Sisto: “Avanti con stabilizzazione dell’Ufficio per il Processo

Cosa riportano altre fonti

Giustizia, Sisto: “Avanti con stabilizzazione dell’Ufficio per il Processo | .it; Dallo sciopero del 31 gennaio escono più forti i precari della giustizia. Andiamo avanti verso la stabilizzazione di tutti e tutte; Confermati a tempo indeterminato 1200 operatori giudiziari.

Giustizia, Sisto: “Avanti con stabilizzazione dell'Ufficio per il Processo" - «Giustizia ed efficienza devono procedere di pari passo, il ministero è impegnato per assicurare una giustizia più rapida ed ...