Giuseppe Pellizzeri l' ufficiale della guardia costiera freddato con un colpo di pistola in strada

La tragica sparatoria avvenuta a Siracusa ha sconvolto la comunità locale. Giuseppe Pellizzeri, 37 anni, ufficiale della Guardia Costiera molto stimato, è stato freddato in strada, lasciando un vuoto incolmabile tra amici e colleghi. La sua morte, avvenuta nella serata del 10 giugno, solleva interrogativi su un episodio che scuote le fondamenta della città e richiama l’attenzione sulle sfide di sicurezza e giustizia che ancora affliggono il territorio.

Il rumore degli spari, almeno due in rapida successione, poi un uomo che cade per terra in una pozza di sangue. Giuseppe Pellizzeri, 37 anni, è stato ucciso nella serata del 10 giugno a Siracusa. Era molto noto in città: era un ufficiale della guardia costiera e il padre ha un'attività.