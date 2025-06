Giuseppe Cruciani chi sono la fidanzata Eleonora e l’ex moglie madre della figlia Viola

Giuseppe Cruciani, volto noto del giornalismo italiano, mantiene un'aura di riservatezza sulla sua vita privata. Sposato nel 2000 e genitore orgoglioso di Viola, la sua storia famigliare si mescola a momenti di privacy e sincerità. Nonostante la fama, Cruciani preferisce non svelare troppo di sé, concentrandosi sulle sue opinioni e sul suo lavoro. Ma chi sono realmente le persone che lo accompagnano nel quotidiano? Scopriamolo insieme.

Della ex moglie di Giuseppe Cruciani non si sa quasi nulla, tranne che i due si sono sposati nel 2000. 5 anni dopo, nel 2005, è venuta poi al mondo la loro unica figlia, a cui è stato dato il nome di Viola. La coppia si è poi separata e infine i due hanno anche divorziato. Giuseppe Cruciani, al momento, non è sposato. Il giornalista è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata nonostante sia una persona che dice sempre ciò che pensa durante la trasmissione radiofonica che conduce e quando è ospite in moltissime trasmissioni. Il giornalista romano ha quindi una figlia: Viola Cruciani, nata nel 2005 dal matrimonio con una donna avvenuto nel 2000 la cui identità non è nota.