Giugno migrante | al Balducci musica film e parole

Giugno Migrante al Balducci torna a incantare con un evento ricco di musica, film e parole, promossa dal Centro “Balducci” in collaborazione con “Time For Africa” e “Toscani in Friuli Venezia Giulia”. Un’occasione unica per esplorare storie di migrazione e solidarietà, condividere emozioni e conoscenze in un’atmosfera coinvolgente e aperta a tutti. Non mancate: un’esperienza che lascerà il segno e accenderà il cuore di chi partecipa.

Promosso dal Centro "Balducci", in collaborazione con le Associazioni "Time For Africa" e "Toscani in Friuli Venezia Giulia", si terrà a ingresso libero giovedì 12 giugno, presso il Centro "Balducci" in piazza della Chiesa a Zugliano, il secondo appuntamento della terza edizione di "Giugno.

In occasione della Giornata mondiale del Rifugiato, celebrata il 20 giugno su decisione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite dal 2001, il Centro "Balducci" rilancia