Giugno arriva il ‘Bonus bollette’ | sconto da 200 euro per le famiglie a reddito medio-basso

A giugno 2025, arriva un importante sostegno per le famiglie italiane: il bonus bollette da 200 euro, pensato per alleviare il peso delle spese energetiche. Questo sconto straordinario, riservato a chi ha un Isee basso, rappresenta un aiuto concreto contro il caro energia. Se rientri tra le categorie beneficiarie, è il momento di scoprire come ottenere questo importante sostegno e alleggerire la tua bolletta.

Un aiuto concreto contro il caro energia. Da giugno 2025 partirà uno sconto straordinario in bolletta pari a 200 euro, destinato ad alleggerire le spese per luce, gas e acqua. Non si tratta di un beneficio universale, ma sarà riservato alle famiglie con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee) inferiore a una certa soglia. Chi ha diritto al contributo straordinario. Il bonus è destinato alle famiglie con Isee compreso tra 9.530 euro e 25.000 euro. Non tutti ne beneficeranno automaticamente. Chi già percepisce il bonus sociale lo riceverà in tempi più brevi, mentre gli altri dovranno presentare l'Isee aggiornato e attendere i necessari controlli.

