Giugliano voto di scambio politico-mafioso | scarcerato Domenico Fuso

La vicenda di Giugliano si arricchisce di un nuovo capitolo: Domenico Fuso, coinvolto nell'inchiesta per voto di scambio politico-mafioso, torna a casa con gli arresti domiciliari. Un episodio che solleva interrogativi sulla lotta alla criminalità e sulle dinamiche politiche locali, ponendo l'attenzione sulla complessità di un sistema sospeso tra legalità e omertà . La questione rimane aperta, e il futuro della città dipenderà anche da come affrontare questa delicata situazione.

Domenico Fuso, arrestato nei mesi scorsi nell'ambito dell'inchiesta per voto di scambio politico-mafioso a Giugliano, è stato scarcerato nella giornata di oggi. Il Giudice per le Indagini Preliminari ha accolto l'istanza di sostituzione della misura cautelare presentata dai suoi difensori, gli avvocati Giuseppe Foglia e Andrea Pirozzi, disponendo per l'indagato gli arresti domiciliari.