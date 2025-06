Giubileo del motociclista | sabato 14 giugno l' incontro con Papa Leone XIV

Il Giubileo del Motociclista si accende di passione e solidarietà: sabato 14 giugno, presso San Pietro, l'incontro con Papa Leone XIV promette emozioni uniche. I motociclisti saranno accolti con entusiasmo, consegnando simbolicamente un casco e una tuta, segno di rispetto e unità. Un momento che celebra la libertà della strada e il valore della fede, rafforzando il legame tra appassionati e spiritualità. Un evento destinato a restare nella memoria di tutti i partecipanti.

Papa Leone XIV riceverà a San Pietro sabato 14 giugno i motociclisti, che gli consegneranno un casco e una tuta da motociclista. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Giubileo del motociclista: sabato 14 giugno l'incontro con Papa Leone XIV

In questa notizia si parla di: motociclista - sabato - giugno - papa

Ne parlano su altre fonti

Giubileo del motociclista: sabato 14 giugno l'incontro con Papa Leone XIV; Motociclista perde la vita contro un trattore; Impatto fatale tra una monovolume e una motocicletta: muore sul colpo un 42enne.

Giubileo del motociclista: sabato 14 giugno l'incontro con Papa Leone XIV - Papa Leone XIV riceverà a San Pietro sabato 14 giugno i motociclisti, che gli consegneranno un casco e una tuta da motociclista ...

La fede viaggia su due ruote: tutto pronto per il Giubileo dei motociclisti di don Biker - L’iniziativa, in programma dal 13 al 15 giugno (ma si può partecipare anche solo sabato 14), è frutto della passione per le due ruote di padre ...

Ciclismo, Papa Leone XIV saluterà i corridori del Giro d'Italia il primo giugno - 30, i corridori del Giro d'Italia al passaggio nello Stato della Città del Vaticano.