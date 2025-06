Gissi violento schianto sulla Fondovalle Sinello | tre feriti

Un tremendo incidente questa mattina a Gissi, lungo la Fondovalle Sinello, ha coinvolto due veicoli e provocato tre feriti, lasciando gli occupanti incastrati tra le lamiere. La scena è stata intensa e richiede interventi immediati da parte dei soccorritori. Restate aggiornati per ulteriori dettagli sulla dinamica e sulle condizioni delle persone coinvolte in questa drammatica collisione.

Brutto incidente stradale questa mattina, intorno alle 8, lungo la Fondovalle Sinello nel territorio comunale di Gissi. Due auto, una Jeep Compass e una Seat Leon, si sono scontrate violentemente, provocando tre feriti. Tutti e tre gli occupanti dei veicoli sono rimasti incastrati all'interno.

