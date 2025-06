Giro di Svizzera femminile 2025 domani il via da Gstaad Tutte contro Demi Vollering

Domani prende il via il Giro di Svizzera femminile 2025 da Gstaad, un evento imperdibile nel calendario ciclistico. Tutte sono pronte a sfidare Demi Vollering, la regina ormai imbattuta del momento, che cerca il bis dopo il trionfo della scorsa stagione. Un momento eccezionale per la capitana della FDJ – SUEZ, protagonista di una stagione da sogno. La corsa promette emozioni forti e sfide epiche: scopriamo chi avrà la meglio in questa battaglia!

Tutte contro Demi Vollering. Si può riassumere così il Giro di Svizzera femminile 2025, con l’olandese che va a caccia del bis dopo aver trionfato anche la passata stagione sulle strade elvetiche. Un momento eccezionale quello della capitana della FDJ – SUEZ, che nel 2025 ha praticamente vinto tutte le corse a tappe a cui ha partecipato, prima fra tutte la Vuelta a Espana, ma successivamente anche la Itzulia e la Volta Ciclista a Catalunya. Vollering è assolutamente la donna da battere anche in questo Giro di Svizzera, che sarĂ composto da quattro tappe e che partirĂ domani da Gstaad con una frazione che avrĂ anche l’arrivo nella stessa cittadina elvetica. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro di Svizzera femminile 2025, domani il via da Gstaad. Tutte contro Demi Vollering

