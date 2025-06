Giro di Svizzera 2025 | il percorso e le 8 tappe ai raggi X Tante salite e chiusura con una cronoscalata

Preparati a vivere l’emozione del Giro di Svizzera 2025, un percorso intenso e affascinante che si svolgerà dal 15 al 22 giugno. Con otto tappe ricche di salite, discese e una spettacolare cronoscalata finale, questa corsa si conferma come prova decisiva in vista del Tour de France. Scopriamo insieme i dettagli di questa sfida epica, dove i migliori scalatori e sprinter si sfideranno per la vittoria.

Da domenica 15 a domenica 22 giugno è in programma il Giro di Svizzera 2025, una delle corse a tappe più importanti nell’avvicinamento verso il Tour de France. Il percorso dell’evento elvetico si conferma come da tradizione abbastanza impegnativo, consentendo a tanti corridori di mettersi alla prova in vista delle massacranti tre settimane della Grande Boucle. Andiamo a scoprire meglio dunque le otto frazioni dell’edizione numero 88 del Tour de Suisse. PERCORSO GIRO DI SVIZZERA 2025. Tappa 1 (1506): Küssnacht – Küssnacht (129.4 km) La tappa in linea più corta dell’intera manifestazione, con quattro GPM distribuiti equamente tra l’inizio e la seconda metà della frazione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro di Svizzera 2025: il percorso e le 8 tappe ai raggi X. Tante salite e chiusura con una cronoscalata

